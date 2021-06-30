Члены правительства пришли на заседание Кабмина в сине-желтых футболках. Фото

В среду, 30 июня, члены Кабинета министров пришли на заседание правительства в сине-желтых футболках. Таким образом чиновники поддержали сборную Украины по футболу на Евро-2020.

Об этом стало известно в ходе заседания Кабинета министров, которое транслировалось в официальном Youtube-канале Кабмина. Перед началом очередного заседания министры аплодисментами поприветствовали украинскую сборную с победой в 1/8 финала Евро-2020.

"Украина в 1/4 финала Евро-2020. Это огромный успех нашей сборной, тренерского состава. Я поздравляю и благодарю наших ребят, тренеров за эту победу. Такие вещи очень мотивируют и объединяют всех украинцев, которые болели и будут болеть за нашу команду", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 30 июня, народные депутаты в Верховной Раде аплодисментами поздравили сборную Украины с победой над Швецией на Евро-2020 и выходом в 1/4 финала.