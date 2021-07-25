Черновецкий заявил, что оплачивал проституток для Кучмы и Литвина. Видео

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий заявил, что в 1990-х годах он однажды оплатил проституток для высшего руководства страны. По его словам, такими услугами за его счет воспользовались тогдашние президент Украины Леонид Кучма, глава МВД Юрий Кравченко, нардеп Владимир Литвин и Иван Плющ, который ранее возглавлял Верховную Раду.

За помощью к экс-мэру тогда обратился первый заместитель министра, которому и поручили найти для политиков девушек. Соответствующий ролик с рассказом Черновецкий опубликовал в субботу, 24 июля, на своем YouTube-аккаунте (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Знаю тех, кто на вокзале шатается, но они этих не хотят, им нужны порядочные девочки", – так якобы говорил чиновник.

По словам Черновецкого, замминистра не знал, что ему делать, а сам он был знаком с одной бывшей проституткой – вместе с ней он ходил в церковь. Поэтому бывший городской глава столицы, который тогда был банкиром, решил позвонить ей.

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Женщина согласилась ему помочь, отправила к президенту и его компании "порядочных женщин" и сама поехала с ними. На следующий день она пришла к Черновецкому и потребовала, чтобы он доплатил ей "за каждую из девочек" по две тысячи долларов, иначе ее "не будут уважать".

По словам бывшей проститутки, политики якобы "просто издевались над этими женщинами", за что она и захотела больший гонорар.

"Отдал я эти деньги и больше никогда она со мной не разговаривала, я ей не звонил", – сказал Черновецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леонид Черновецкий объявил о том, что он находится в поиске помощницы. Для начала он пообещал зарплату в четыре тысячи долларов в месяц.