Так и хочется спросить Меркель с Макроном: "Ну, как помурлыкали с нашим плешивым Адольфиком? Анекдоты сальные рассказывал или сразу свою набухшую "Барбароссу" предъявил?" Его помётный неддогеббельс уже мечет в инфорпространство милитаристские фекалии о необходимости срочно "интегрировать Донбасс в Россию".

Интеграция Крыма прошла успешно – теперь очередь Восточной Украины. Правда, в Крыму воды как не было – так и нет, а синоптики предрекают жаркое засушливое лето, так что двигаться придется явно дальше Донецка и Луганска, скорее всего – в сторону Николаева, а там и до Одессы рукой подать. Путло беременно войной. Его изолгавшийся толмач вещает о том, что "перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им". Спите спокойно, Меркель с Макроном, и пусть вам приснится жареный голубь мира, в задницу клюющий Чемберлена.

По неподтвержденным данным вблизи границ Украины скопилось около 4 тысяч российских военных. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак с трибуны Верховной Рады заявил, что суммарно вдоль украинской госграницы и на временно оккупированных территориях Украины содержится 28 батальонно-тактических групп из России. Помимо этого, в рамках подготовки к учениям "Запад-2021" Россия планирует перебросить к границам Украины еще 25 дополнительных батальонно-тактических групп, что, "вместе с имеющимися развернутыми силами и средствами создает угрозы военной безопасности государства". Кроме того, 31 марта во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе российская делегация не поддержала предложения о необходимости соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Просто любопытно: президент Зеленский до сих пор грезит розовой идеей "надо просто перестать стрелять"? Это – фашисты, господин президент, и не убивать они не могут. Смерть – их бизнес, и остановить их сможет только собственная смерть.

Фашисты готовы к броску и с нетерпением ждут приказа, переминаясь с ноги на ногу у границ Украины. Замдиректора киевского Центра исследований армии Михаил Самусь сообщает: вокруг Украины Россия сосредоточила целых три армии. Это 1-я танковая армия, 20-я армия со штабом в Воронеже и 8-я армия со штабом в Новочеркасске. Последняя выполняет функции руководства оккупационными силами в Донбассе. В состав 8-й армии входят 1-й и 2-й армейские корпусы в Донецкой и Луганской областях. Но это далеко не все. Все последние годы Путин готовил Крым в качестве плацдарма для нападения, наращивая военный корабельный состав. К примеру, были введены в эксплуатацию 6 подводных лодок, способных нести на борту ядерные боеголовки с ракетами "Калибр". Остается три вопроса. Первый: ограничится ли Путин поглощением Донбасса? Второй: дождется Путин "просыхания почвы", чтобы не увязнуть или нетерпячка подхлестнет его к действиям уже в ближайшие дни? И третий вопрос: отбросит ли агрессор фиговый листок гибридности, и если да, то насколько далеко он готов зайти в открытой захватнической войне? Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби с гримасой озабоченности на лице произнес дежурные фразы про "эскалацию российской агрессии", однако создается впечатление, что в США сомневаются в готовности Путина пойти ва-банк. А зря. Демонстративное отшатывание от системы общечеловеческих ценностей и энергичный дрейф в сторону Китая только подтверждает конфронтационные намерения Кремля. США вынуждены уходить из "русской пещеры", закрывая Генконсульство во Владивостоке и прекращая выдачу виз в Екатеринбурге. И похоже, что Украине в обозримом будущем уготована роль "промежуточной жертвы" в путинской операции "Большой реванш".

Холодный шантаж за карточным столом не может длиться вечно: однажды кто-то должен будет сделать решительный ход. И Путин не блефует. Когда он говорит о новых "супермахательных ракетах" - его глаза загораются каким-то маниакальным огнем. Его, действительно, увлекает тема ядерного возмездия Западу "за все мучения сдохшего СССР". То, как на глазах подыхает Россия, великого гео-стратега не интересует. На требование обуздать тотальный рост цен, те ответили еще большим ростом. Курятина, по официальным данным, подорожала за последний месяц на 8%, подсолнечное масло – на 20%. Подорожало всё, а некоторые продукты могут и вовсе исчезнуть с прилавков. Запасов сахара по прежним ценам осталось на пару недель, а в некоторых магазинах он уже пропал. Хотят этого россияне или нет, но война всегда идет рука об руку с экономическим кризисом, потому что стоит больших денег. Можно не сомневаться, что как только Путин сунется в Украину – Россия будет признана страной-агрессором, после чего её ждут тотальные санкции, включая эмбарго на всё подряд. И отключение от платежной системы SWIFT – самая мелкая из неприятностей, которые обрушатся на страну в режиме "нон-стоп". И чем тяжелее будет становиться ситуация внутри страны – тем больше будет фашизеть система.

В Новосибирской области судят шестилетнюю девочку Полину Шевелёву. Могучая "Сибирская тепло-энергетическая компания" пытается взыскать с нее долги за теплоснабжение, оставшиеся после смерти матери. 26 тысяч рублей будут по-взрослому взыскивать с шестилетнего ребенка. На вопрос судьи "Кто такая Полина Павловна?" последовал ответ: "Да вот же, эта девочка и есть Полина Павловна". И даже тень смущения не омрачила морду судьи, собственноручно выписавшей повестку в суд для ребенка. Потому что фашизм – дело взрослое, для него детства не существует, он уничтожает всех подряд.

Черная дыра империи готова к "Большому реваншу". Первая цель – Украина. Вторая – удар возмездия по Западу. А как нежно обнимались и заглядывали друг другу в глаза; как надеялись, что пронесет, и что Володя – все же не Адольф. Конечно, не Адольф. Тот – абсолютно безопасен, потому что дохлый. А Володя – нет.

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