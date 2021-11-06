4 ноября состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства — призрачной надгосударственности России и Беларуси с "поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством". Настолько "поэтапным", что после подписания в 1996 году "Договора о создании сообщества Беларуси и России", Союзное государство как существовало на бумаге, так на бумаге и осталось. Не зря, подводя итоги заседания, Александр Лукашенко сказал, что "через 25 лет с момента подписания договора об образовании сообщества Беларуси и России мы делаем очередной важный шаг на пути союзного строительства". Тем самым он напомнил Путину, что думает по поводу аннексии Беларуси Россией.

В кулуарах обсуждают, как странно были распределены роли на заседании Высшего государственного совета. Александр Лукашенко с первых минут захватил внимание, он первым выступил со вступительным словом, задавал вопросы и раздавал поручения, в том числе российскому правительству.

Все 25 лет роспропаганда рассказывала нам, что в, так сказать, отношениях Путина и Лукашенко, главный — Путин, и это Россия "съест" Беларусь. Тем самым пропагандисты спугнули белорусские элиты, которых не радует перспектива пойти по сценарию Татарстана, у которого отобрали историю, культуру и язык, нефть и прочие природные ресурсы, а скоро отберут и пост "президента" республики. Более того, глядя на энергичного и пышущего здоровьем Лукашенко, кажется, что это РБ "съест" РФ, а если нет, то Александр Григорьевич — Путина. В России активно обсуждают тему преемника, и по мере того, как падает уровень доверия россиян Владимиру Владимировичу, его всё активнее "хоронят" — в прямом и переносном смыслах.

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Знаково, что российская делегация не приехала в Минск или белорусская — в Москву или Сочи. Заседание прошло в излюбленном формате Путина — в режиме видеоконференции. Белорусская делегация заседала в Минске, российская — кто где, а Путин во временно оккупированном Севастополе.

В кулуарах говорят, что, не добившись от Лукашенко определённости по статусу Крыма, в Москве решили, если Путин выйдет на связь с территории временно оккупированного полуострова, то таким образом Россия добьётся от Александра Григорьевича признания. По сути, это напёрстничество чистой воды, которое в последние годы стало одним из инструментов российской дипломатии.

В кулуарах говорят, что подобные ухищрения унизительны, поскольку демонстрируют, что Путин, несмотря на многомиллиардные вливания в Беларусь, не имеет никакого влияния на Лукашенко.

Путин не зря съездил во временно оккупированный Севастополь, и тема Крыма прозвучала на заседании. В конце мероприятия Александр Лукашенко посетовал, что "Украина закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым", "а там у нас и собственность, и другие есть проблемы". По его словам, "Владимир Владимирович мне всё обещал-обещал, что с собой возьмёт в Крым, покажет новинки, что там нового сделано", "но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил".

Забавно, что на эти слова отреагировал председатель некой национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец. Он пригласил Александра Григорьевича посетить в декабре Ялту, где планируется проведение памятных мероприятий по случаю 130-летия со дня рождения белорусского поэта Максима Богдановича, похороненного в Крыму.

Судя по всему, Чегринцу, в отличие от Лукашенко, терять нечего. "Изменник Родины. Пособник российских оккупантов. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Сознательное нарушение Государственной границы Украины. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", — к примеру, характеризует его база "Миротворец".

Кроме того, российские СМИ написали, что заявление Александра Лукашенко о Крыме на заседании Высшего государственного совета является якобы признанием его российской территорией. Об этом заявил председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live". "Вне всякого сомнения", — в частности, сказал он, отвечая на вопрос, означает ли заявление Александра Григорьевича признание Крыма российским.

По его словам, Беларусь давно считает Крым территорией России, просто это не было "формализовано для российского медийного пространства". "Тем не менее, несколько раз и заявление президента было о том, что это политическая реальность. Сегодня это недвусмысленно было объявлено, и для нас Крым, как и, скажем так, месяц назад, был неотъемлемой частью Российской Федерации", — отметил парламентарий. Как бы ему теперь не "прилетело" за то, что он так вольно трактует слова Лукашенко.

На заседании Высшего государственного совета был подписан интеграционный декрет "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы", который утвердил 28 союзных программ, главным образом в части экономической интеграции. Кроме того, стороны утвердили совместную военную доктрину и концепцию миграционной политики. Как сказал Александр Лукашенко, "правительствам в течение двух лет необходимо принять меры по реализации целого ряда концептуальных решений".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что Россию и Беларусь "ждёт ещё более серьёзный этап". По его словам, "многое нужно сделать на законодательном уровне: должно быть принято более четырёх сотен актов и двусторонних соглашений". Остаётся только гадать, сколько лет уйдёт на согласование Россией и Беларусью "более четырёх сотен актов и двусторонних соглашений", если на согласование 28 союзных программ потребовалось целых 25 лет.

Беларусь получила очередную порцию экономических и политических "плюшек" (к примеру, по словам Путина, стоимость энергоресурсов для Минска в 9–10 раз ниже, чем спотовые цены в Европе, и в 3–4 раза дешевле, чем по долгосрочным контрактам с Европой), а также отсрочку минимум до 2024 года.

За два года всякое случится, а если нет, то в 2023 году Владимир Путин будет занят предвыборной кампаний — в марте 2024 года в России пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко действует по принципу "нам бы только ночь простоять да день продержаться" в надежде проскочить между каплями Союзного государства. Но получится ли…

К примеру, на днях Кремль прокомментировал спутниковые снимки, на которых, как утверждалось, отмечено скопление российской военной техники в 250 км от украинской границы в Смоленской области, граничащей с Белоруссией. Там заявили, что "качество этих публикаций даже не стоит комментировать и не стоит обращать какого-то внимания", "речь идёт о границе с Украиной, а показывают границу с Белоруссией". Тогда стоит ли удивляться, почему Лукашенко, у которого российские танки стоят то ли у белорусской, то ли украинской границы, упомянул всуе временно оккупированный Крым.