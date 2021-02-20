Чехия призвала Россию прекратить оккупацию Крыма

Чехия призвала Россию перестать нарушать права человека в оккупированном Крыму, освободить политзаключенных и прекратить незаконную оккупацию территорий Украины.

Так, в частности, в заявлении Министерства иностранных дел страны по случаю седьмой годовщины оккупации Крыма говорится, что на оккупированном полуострове "открываются политически мотивированные судебные процессы против активистов демократии и целенаправленно ущемляются права крымских татар и других национальных меньшинств", передает "Интерфакс-Украина".

В ведомстве подчеркивают, что милитаризация оккупированного Крыма и ограничение судоходства в Керченском проливе и Азовском море являются грубым нарушением международного права и угрозой безопасности и стабильности в Европе.

Также в МИД Чехии подчеркнули, что из-за военных действий России происходит "экологическое опустошение оккупированной территории и всего региона".

"Чешская Республика, даже с учетом своего исторического опыта, не признает аннексию и вместе с государствами-членами ЕС и НАТО и другими международными партнерами решительно осуждает ее. Мы выражаем нашу безоговорочную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ", – заявили там.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Чехии 12 февраля отправили под суд дело против наемника "ЛНР", который в 2015 году участвовал в боях на Донбассе на стороне России.