В Чехии отправили под суд наемника "ЛНР": мужчине грозит 20 лет тюрьмы

В Чехии 12 февраля направили в суд дело против наемника группировки "ЛНР", который воевал на Донбассе на стороне России в 2015 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, ссылаясь на заявление прокуратуры Праги.

Дипломат указал, что расследование касается "очередного чешского любителя "русского мира". Подозреваемому грозит тюремный срок, максимально возможное наказание – 20 лет заключения.

"По мнению прокурора, своими действиями этот человек совершил преступление "террористический акт" и "участие в террористической группировке" по статьям 311 и 312 УК Чешской Республики", – указал посол.

Вину подозреваемого гражданина Чехии предстоит довести в суде.

Напомним:

В декабре-2020 окружной суд города Усти-над-Лабем в Чехии приговорил к 15 годам тюрьмы 45-летнего мужчину, который с 2014 года воевал в составе террористических подразделений "ДНР". Он также получал награды "за храбрость" от "правительства республики".

16 лет лишения свободы грозит 26-летнему чешскому наемнику Лукашу Н. из Карловых Вар. В 2015-2016 гг. он воевал на Донбассе против Украины.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Чехии Милош Земан сравнил беспорядки, которые прошли на Капитолийском холме в Вашингтоне, с украинским Майданом. Он сказал, что негативно относится к любым революционным событиям.