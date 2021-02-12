В Чехии отправили под суд наемника "ЛНР": мужчине грозит 20 лет тюрьмы

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Мир
2,4 т.
Чешский суд рассмотрит дело российского наемника

В Чехии 12 февраля направили в суд дело против наемника группировки "ЛНР", который воевал на Донбассе на стороне России в 2015 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, ссылаясь на заявление прокуратуры Праги.

Дипломат указал, что расследование касается "очередного чешского любителя "русского мира". Подозреваемому грозит тюремный срок, максимально возможное наказание – 20 лет заключения.

"По мнению прокурора, своими действиями этот человек совершил преступление "террористический акт" и "участие в террористической группировке" по статьям 311 и 312 УК Чешской Республики", – указал посол.

Вину подозреваемого гражданина Чехии предстоит довести в суде.

Скриншот
Сообщение пресс-службы прокуратуры

Напомним:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Чехии Милош Земан сравнил беспорядки, которые прошли на Капитолийском холме в Вашингтоне, с украинским Майданом. Он сказал, что негативно относится к любым революционным событиям.

ЧехияРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеНовости ДонбассаЛНРДонбассЕвгений Перебийнис