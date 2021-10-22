Российский президент Владимир Путин не считает, что Украина в ближайшем будущем станет членом НАТО – хоть и говорит, что министр обороны США Ллойд Остин, который побывал на днях в Киеве, "открыл для Украины двери" в Североатлантический союз.

Путин знает, что украинская Конституция не позволяет размещать на территории страны иностранные военные базы – база Черноморского флота была исключением, что и указали в переходных положениях Основного закона Украины, – пишет Виталий Портников в блоге на Эспрессо.

Но Путин придумал новый термин – "военное поглощение" Украины Соединенными Штатами и другими странами Запада. Как это поглощение может происходить, он объяснить не может. Считает, что в любой военный учебный центр можно будет "напихать что угодно". А это – угроза для России.

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Далее текст на языке оригинала.

Тобто загроза для Росії – це якщо Україну не можна буде безкарно окуповувати. Україні не можна поставляти зброю, з Україною не можна підтримувати дружніх відносин, не можна визнавати територіальну цілісність нашої країни. Все це і є загроза для національної безпеки Росії.

Тому що національна безпека Росії для Путіна – це можливість безкарно окупувати чужі території. Якщо Україна не беззахисна – це вже загроза. Ось що таке для нього “військове поглинання” території України. Це коли він не може бути впевнений, що російські солдати пройдуть по цій території від Донецька до Ужгорода – і не зустрінуть опору.

Звичайно, це не означає, що такий похід розпочнеться завтра. Але потрібно розуміти, що Путін розглядає таку можливість як один з варіантів знищення нашої державності. І дуже нервує, коли бачить, що так просто окупувати Україну не вийде. Що нове озброєння прибуває, а “двері до НАТО” відкриті – нехай навіть і теоретично.

Тому що ніяких переговорів, ніяких спроб “домовитися посередині” Путін не визнає і не розуміє. Готовність опиратися силі – єдине, з чим він ще рахується.

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