Чалый объяснил преследование Порошенко требованием Путина к нынешней власти

Преследование пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко является условием президента РФ Владимира Путина к действующей украинской власти. В случае заключения лидера патриотической оппозиции в Кремле согласятся на переговоры с Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый .

"Делом Порошенко нас отвлекают от многих вопросов. Внешняя политика. Как нас будут воспринимать? У нас прекрасные документы, стратегия внешнеполитической деятельности, сейчас послов собрали в Закарпатье, все прекрасно. В то же время Владимир Зеленский подписал во время визита в Вашингтон обязательства с Джозефом Байденом. Он сказал: я закончу судебную реформу, которая, кстати, начиналась Порошенко. Ибо такие вещи не делаются одним президентом. Порошенко начал, а Зеленский заканчивает.

Видео дня

Они хотели сделать окончательную реформу, которая позволила бы создать не только Высший антикоррупционный суд, но и Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Если бы назначили руководителя, то уже депутаты, что "конверты" брали и так далее, они бы уже сидели в январе", – сказал дипломат.

"Вместо этого нам показывают дело, которое ничем не закончится. Представьте, Януковича обвиняли в государственной измене, и сколько лет это продолжалось. Есть письмо, где он приглашает войска от Путина занять территорию Украины. И это происходило сколько лет.

Я уже видел это. Я видел это все с Юлией Тимошенко. Тогда я так же на эфирах, не будучи в то время у власти, говорил: это не приведет ни к чему. Тем более в условиях, когда у нас внешний враг стоит у границ. У вас было 2,5 года доказать всем, что там есть какие-то уголовные дела", – отмечает Чалый.

У меня уже есть убеждение, хотя я и не могу это доказать. Но, имея опыт работы и общения с российской стороной во многих переговорах, я считаю, что это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко – это враг №1.

"Я вам напомню, даже в Минске, когда под давлением оружия, под давлением российских танков вынуждены были заключать договоренности, чтобы остановить эту войну, после этого Путин трижды пытался ускорить завершение этого перемирия в Минске. Зачем ему это было нужно? Чтобы оцепить украинских воинов. И они выдержали в результате, даже после договоренностей, трое суток. И начали расстреливать, – заметил дипломат.

Я уверен, что теперь, когда Порошенко, украинский народ, воины, наша армия и добровольцы освободили две трети территории, после этого он враг №1 Путина. И сейчас условие встречи Зеленского с Путиным – как раз Порошенко, если не за решеткой, то под таким давлением для того, чтобы его политически уничтожать.

"Можно по-разному относиться к политику Порошенко. Но я вам скажу цитату Порошенко: Мы защитим страну, мы будем обороняться. Не пугайте нас. Способны ли мы сегодня сказать Путину в глаза эти слова? Способны или нет? А должны быть способны", – подчеркнул Чалый.