Чалый о риске агрессии РФ: хотят нового передела мира, имея ВВП на уровне Испании

Президент России Владимир Путин и его ближайшее окружение желают возвращения холодной войны и намерены перераспределить мир, разделив его на "своих и чужих". При этом страна не располагает ни новыми технологиями, ни достойным ВВП.

Как напомнил в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале Украина 24 украинский дипломат Валерий Чалый, прошлую холодную войну Москва проиграла, когда не выдержала противостояния и конкуренции с западными странами. Тогда же ее проигрыш стал возможностью для союзных республик объявить о своей независимости.

Теперь же, как отметил Чалый, Россия окрепла и желает пересмотреть итоги и последствия "холодной войны". В поиске путей решения этого вопроса для себя, Кремль "намерен поднять ставки и показать, что "холодная война" не завершена, а это ее второй этап".

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"Давайте ее доведем до пика, до абсурда, а дальше поделим мир снова", – пояснил Чалый намерения Путина и его ближайшего окружения.

В то же время украинский дипломат отметил, что Россия за эти годы стала сильнее с точки зрения милитаризации.

"Они получили по наследству ядерное оружие. Его передали все – Украина, Казахстан, Беларусь. В результате они теперь шантажируют мир и хотят нового передела мира, имея ВВП на уровне Испании. Есть армия, миллион с чем-то, есть ядерное оружие, нефть и больше ничего нет. Технологий, какого-то уровня развития", – сказал он.

Чалый отметил, что "Россия хочет затащить весь мир назад на 30 лет".

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