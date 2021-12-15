Бюджет Киева по сравнению с 2020 годом, даже в условиях кризиса, увеличился более чем на 7 млрд грн, – Кличко

Доходы бюджета столицы, по сравнению с 2020 годом, увеличились в этом году более чем на 7 миллиардов гривен. Даже в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время отчета об итогах работы городских властей за уходящий год.

"В общей сложности в этом году мы получили почти 65 миллиардов гривен поступлений в бюджет. И выровнялись с докризисным 2019 годом. Наибольшее финансирование получила сфера образования – более 26 миллиардов гривен. На отрасль здравоохранения направили почти 7 миллиардов гривен. Это при этом, напомню, что медучреждения, по реформе, теперь финансирует государство, – сказал мэр – А сфера социальной защиты столицы в этом году получила – 5,2 миллиарда гривен, из них 3,4 миллиарда – средства, которые направили на финансирование городской программы "Забота. Навстречу киевлянам", – подчеркнул Кличко.

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Он отметил, что почти два года мир живет в новой реальности – в условиях пандемии и кризиса, который он вызвал. И, конечно, эта ситуация второй год подряд отражается на жизни города.

Как и в прошлом году, столичные власти направляли немалые ресурсы на медицину и другие критически важные отрасли. Чтобы удержать ситуацию, сохранить здоровье и жизнь киевлян. А также – в поддержку малого и среднего бизнеса.

Это отразилось на экономике столицы. За период пандемии город недополучил около 8 миллиардов гривен.

"Но мы понимаем, что должны, как можем, поддерживать жителей Киева. Поэтому и льготы для бизнеса есть, и социальные программы город финансирует. И продолжает воплощать важные для киевлян проекты", – отметил Виталий Кличко.

В следующем году столица планирует получить более 69 миллиардов гривен поступлений в бюджет. Это тот минимум, что позволит многомиллионному городу удержать ситуацию. И продолжить финансирование приоритетных для столицы направлений и реализации запланированных проектов, которые меняют Киев.

"Продолжить обновление инфраструктуры – транспортной и социальной. Ремонт дорог, реконструкция детсадов и школ, киевских парков и скверов. Мы все понимаем, что следующий год тоже будет сложным. Потому что пандемия пока не отступила. И нам еще придется преодолевать ее последствия. В частности, и экономические", – подчеркнул Виталий Кличко.