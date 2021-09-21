Буймистр: Зеленского подставляют с проектом закона об олигархах

"Слуга" Буймистер раскритиковала проект закона об олигархах

Проект закона об олигархах в Офисе президента готовили непрофессиональные люди, которые только подставляют президента Владимира Зеленского. Об этом заявила народный депутат, член фракции монобильшости "Слуги народа" Людмила Буймистер.

Об этом сообщает "Главком".

"Не могут все инициативы идти от Офиса президента, когда на самом деле профессиональные люди в профильных комитетах ВР. А эти люди, которые пишут эти законы сегодня – тот же закон об олигархах, тот же закон о ликвидации административного суда ... Это абсолютно непрофессиональные люди, которых в принципе к законотворческой деятельности не должны допускать. Президента подставляют абсолютно непрофессиональные люди, которые почему-то держатся на своих должностях ", – заявила нардеп Буймистер с эфире "5 канала".

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Нардеп заявила, что засилье непрофессиональных людей в исполнительной власти не позволяет стране развиваться.

"Мы от той совковой системы не избавились, к сожалению", – добавила Буймистер.

Напомним, проект закона об олигархах Верховная Рада планирует рассмотреть 23 сентября.

По словам нардепа Алексея Гончаренко, для голосования закона об олигархах, в совете возникла ситуативная коалиция депутатов группы "За Будущее" и "Слуги народа".