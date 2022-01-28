Будут ли штрафовать за непостановку на воинский учет женщин: появилось разъяснение

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что женщинам, которые не согласны вставать на воинский учет, согласно новому постановлению, не грозят административные штрафы. Также взыскания не грозят и работодателям, у которых трудоустроены украинки.

Такое заявление чиновник сделал во время выступления в Верховной Раде. Он также напомнил, что сейчас в Кабмине рассматривают сокращение перечня профессий, согласно которым граждане Украины женского пола подлежат поставлению на военный учет.

"Женщины, не волнуйтесь, все будет в порядке. Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы урезать список специальностей, по которым женщина может стать военнообязанной. Новый список представлен на согласование с Министерством внутренних дел, Службой внешней разведки и СБУ", – заключил Резников.

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Напомним, что в Минобороны начали работу над сокращением списка профессий, обязующие украинских женщин становиться на военный учет, по распоряжению президента Владимира Зеленского, к которому, в свою очередь, обратились жительницы нашей страны посредством петиции.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, полуобнаженная активистка пришла под стены Офиса президента, чтобы провести пикет о недопустимости обязательного призыва женщин в случае возникновения военных действий.