Британский МИД – о рейсах в Черном море: корабли продолжать проходы украинскими водами

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что британские корабли продолжат осуществлять проходы украинскими водами вблизи Крыма. Таким образом министр прокомментировал недавний инцидент с эсминцем Defender.

Об этом глава британского внешнеполитического ведомства сказал, выступая в комитете по иностранным делам Палаты общин парламента королевства.

"Эсминец Defender выбирал самый короткий и прямой маршрут. Это международно признанный транспортный маршрут. Согласно международному праву, мы имеем полное право осуществлять мирный проход украинскими территориальными водами. Это то, что мы будем делать и в дальнейшем", – сказал Рааб.

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При этом министр подчеркнул, что полностью поддерживает действия экипажа Defender.

Напомним, 23 июня британский эсминец Defender прошел возле берегов оккупированного Крыма.

После того как Россия объявила о "нарушении" ее государственных границ, в Министерстве обороны Великобритании заявили, что корабль Королевских ВМС совершал обычный транзит из Одессы в Грузию через Черное море и двигался по международно признанному коридору.

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