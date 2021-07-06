Британский МИД – о рейсах в Черном море: корабли продолжать проходы украинскими водами
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что британские корабли продолжат осуществлять проходы украинскими водами вблизи Крыма. Таким образом министр прокомментировал недавний инцидент с эсминцем Defender.
Об этом глава британского внешнеполитического ведомства сказал, выступая в комитете по иностранным делам Палаты общин парламента королевства.
"Эсминец Defender выбирал самый короткий и прямой маршрут. Это международно признанный транспортный маршрут. Согласно международному праву, мы имеем полное право осуществлять мирный проход украинскими территориальными водами. Это то, что мы будем делать и в дальнейшем", – сказал Рааб.
При этом министр подчеркнул, что полностью поддерживает действия экипажа Defender.
Напомним, 23 июня британский эсминец Defender прошел возле берегов оккупированного Крыма.
После того как Россия объявила о "нарушении" ее государственных границ, в Министерстве обороны Великобритании заявили, что корабль Королевских ВМС совершал обычный транзит из Одессы в Грузию через Черное море и двигался по международно признанному коридору.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по данным российского Минобороны, военные РФ 23 июня якобы открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender Великобритании. В РФ заверили, что корабль вошел в их территориальные воды в Черном море в районе мыса Фиолент оккупированного Крыма.
В ответ в Министерстве обороны Великобритании заявили, что российские военные не проводили предупредительные выстрелы в сторону Defender.
Расследователи продемонстрировали кадры с эсминца Defender, когда военные РФ якобы обстреляли его у берегов Крыма.