Британская разведка сообщила о новой тактике оккупантов: собирают силы для окружения крупных городов Украины

Юрий Сергиенко
Политика
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Британская разведка сообщила о новой тактике оккупантов: собирают силы для окружения крупных городов Украины
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Российские оккупанты пытаются собрать силы для окружения крупных городов. Однако такие действия замедлят их продвижение.

Такие данные обнародовала британская военная разведка. Их выводы приводятся в Twitter Минобороны Великобритании.

"Из-за сильного сопротивления Украины российские войска направляют увеличенное количество сил для оцепления ключевых городов. Это уменьшит количество сил, брошенных на продолжение наступления и еще больше замедлит продвижение россиян", – пояснили в разведке.

Выводы британской разведки.
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Напомним, что ранее Генштаб ВСУ обнародовал сводку по ситуации на фронте по состоянию на вечер 10 марта. В ней говорилось, что наступление противника остановлено.

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