Враг остановлен и несет потери, в РФ пытаются формировать резервные силы – Генштаб ВСУ

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Российские оккупанты остановлены и понесли значительные потери. В то же время на территории РФ продолжают формировать резерв.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на вечер 10 марта. Украинские защитники сдерживают наступление противника на всех направлениях.

"Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям. В течение дня оккупанты пытались закрепиться на захваченных рубежах, осуществляли перегруппировку войск, восстанавливали боеспособность, пополняли запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. В связи с этим. значительными потерями личного состава и снижения темпов наступления противник продолжает формирование резерва на территории РФ", – отметили в ведомстве.

Видео дня

На Полесском направлении противник пытается прорвать оборону защитников Украины в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Жовтневое, Андреевка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов и блокировать Киев.

На Сиверском направлении противник остановлен при попытке прорвать оборону Чернигова. Не исключается дальнейшее перемещение противника в направлении Броваров с востока.

На Харьковском направлении противник продолжает безуспешные попытки блокировки города с севера. К ведению боевых действий в районе Харькова привлечены стрелковые полки, сформированные за счет российских резервистов.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты сосредоточивают усилия на захвате украинских городов Мариуполь и Северодонецк.

На Южнобузском направлении оккупанты пытались закрепиться на достигнутых рубежах, установить контроль над городом Николаев и развить наступление в направлениях на Запорожье и Кривой Рог.

В Черноморской и Азовской операционных зонах погодные условия были на нашей стороне и заставили корабли оккупантов вернуться в военно-морские базы и пункты базирования.

"Вооруженные силы Украины, в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны, оказывают яростное сопротивление российским интервентам, нанося им значительные потери в живой силе и военной технике. Российские оккупанты остановлены, деморализованы и несут значительные потери", – подытожили в Генштабе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!