США готовят $300 млн для Украины и новые санкции против РФ: в Конгрессе дали добро

В оборонный бюджет США на 2022 год одобрили поправки. Они во многом касаются Украины – в частности, в них говорится о "Северном потоке-2", $300 млн военной помощи, санкциях против России и даже использовании украинского титана.

Решение одобрить поправки приняли к Комитете по правилам Палаты представителей, передает "Голос Америки". Это значит, что правки официально добавили к законопроекту об оборонном бюджете США на 2022 год.

Теперь документ рассмотрит Палата представителей (нижняя палата Конгресса США). Окончательно законопроект будет принят, если за него проголосует и Сенат (верхняя палата) и подпишет президент США.

$300 млн для Украины

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Если решение примут, помощь Украине в оборонном бюджете США вырастет на $50 млн по сравнению с прошлым годом. Кроме денежной оборонной помощи для Украины, для усиления безопасности в регионе США предлагают увеличить присутствие своих войск в Польше, Румынии и Балтийских странах. Эти государства считаются "Восточным флангам НАТО".

"Северный поток-2"

Российского проекта касаются 2 правки:

Президента США могут обязать ввести санкции против всех, кто связан со строительством "трубы". Это касается и физических и юридических лиц. Персональные санкции такого рода могут включать запрет въезда в США, а также административную и уголовную ответственность по американскому законодательству. Пентагону и Госдепартаменту предлагают подать детальный отчет о выгоде "Северного потока-2" для России и его же опасности для Украины, Европы и НАТО.

Санкции против России

Предлагается запретить американцам торговать российскими гособлигациями и на первичном, и на вторичном рынках. Эти ограничения предложили ввести в ответ на вмешательство РФ в американские выборы.

Белому дому предлагают определиться, распространяются ли персональные санкции 35 публичных из из РФ. В список входят пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, олигархи Олег Дерипаска и Роман Абрамович, главы "Газпрома" и "Роснефти" и др.

Украинский титан

Конгрессмены предложили Штатам заменить импорт титана из Китая и России украинским металлом. США зависят от поставок титана, поэтому этот пункт попал в законопроект об оборонном бюджете. Титан используют в оборонной и аэрокосмической промышленности.

Украина – одна из всего семи стран мира, которые производят титан. Также в стране есть запасы ильменитовых руд, которые используются в качестве сырья для производства титана. По этим запасам Украина занимает третье место в мире (более 90 млн т, 11% от мирового объема). Больше только в Австралии (34,1%) и Китае (28,2%).

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