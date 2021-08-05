Британия передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown

Королевский военно-морской флот Великобритании в ближайшее время передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown – "Ремзи" (Ramsey) и "Блайт" (Blyth). Оба судна завершили службу в рядах британских ВМС.

Об этом в среду, 4 августа, сообщила пресс-служба британского Королевского флота. Отмечается, что два корабля-побратимы были выведены из эксплуатации после долгой службы по всему миру.

"Корабли противоминной защиты класса Sandown прошли долгий путь длиной в 175 тысяч миль в течение 21 года для "Ремзи", и 185 тысяч миль за 20 лет для "Блайт", поддерживая операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря", — говорится в сообщении.

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Судно Ramsey в последний раз покинуло пункт базирования Фаслейн в августе прошлого года, отплыв в порт Росайт, где прошло подготовку к официальному выходу из строя. А Blyth последний раз вышел из пункта базирования месяц назад.

"Блайт" и "Ремзи" будут наслаждаться новой жизнью в Черном море. После завершения ремонтных работ оба судна будут переданы ВМС Украины", – отметили в Королевском флоте.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пентагон выделит Украине военную помощь на 150 млн долларов. Новый пакет одобрен 11 июня, он предусматривает противоартиллерийскик радары, средства радиоэлектронной борьбы и технологии борьбы с дронами.