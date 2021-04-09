Брата судьи Вовка арестовали с залогом в 35 млн

Отстраненного заместителя начальника управления Службы внешней разведки Украины Юрия Зонтова, брата главы Окружного административного суда Павла Вовка, отправили под стражу до 4 июня с альтернативой залога 35 млн 185 тысяч гривен.

Об этом стало известно по результатам заседания Высшего антикоррупционного суда, которое транслировалось в YouTube, передает "Украинская правда".

Прокуроры настаивали на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 70 млн гривен. Однако защита просила отказать в ходатайстве. Адвокаты говорили, что Зонтов не будет скрываться от следствия поскольку он военный, имеет прочные социальные связи, а все его имущество и семья находятся в Украине.

Зонтов заявил, что его годовая зарплата составляет 400 тысяч гривен, и сумма залога и близко не соизмерима с его доходами.

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