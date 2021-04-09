Брата судді Вовка заарештували із заставою в 35 млн

Відстороненого заступника начальника управління Служби зовнішньої розвідки України Юрія Зонтова, брата голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка, відправили під варту до 4 червня з альтернативою застави 35 млн 185 тисяч гривень.

Про це стало відомо за результатами засідання Вищого антикорупційного суду, яке транслювалося в YouTube, передає "Українська правда".

Прокурори наполягали на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою в розмірі 70 млн гривень. Однак захист просив відмовити в клопотанні. Адвокати говорили, що Зонтов не буде ховатися від слідства, оскільки він військовий, має міцні соціальні зв'язки, а все його майно і сім'я перебувають в Україні.

Зонтов заявив, що його річна зарплата становить 400 тисяч гривень, і суму застави і близько не можна порівняти з його доходами.

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