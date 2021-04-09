Брата судьи Вовка арестовали с залогом в 35 млн
Отстраненного заместителя начальника управления Службы внешней разведки Украины Юрия Зонтова, брата главы Окружного административного суда Павла Вовка, отправили под стражу до 4 июня с альтернативой залога 35 млн 185 тысяч гривен.
Об этом стало известно по результатам заседания Высшего антикоррупционного суда, которое транслировалось в YouTube, передает "Украинская правда".
Прокуроры настаивали на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 70 млн гривен. Однако защита просила отказать в ходатайстве. Адвокаты говорили, что Зонтов не будет скрываться от следствия поскольку он военный, имеет прочные социальные связи, а все его имущество и семья находятся в Украине.
Зонтов заявил, что его годовая зарплата составляет 400 тысяч гривен, и сумма залога и близко не соизмерима с его доходами.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
6 апреля НАБУ задержало Юрия Зонтова – брата председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка – при попытке получить 100 тысяч долларов взятки.
Украинский журналист Юрий Бутусов раскрыл детали схемы получения взяток, которую, по его словам, организовал глава ОАСК Павел Вовк.
При обыске у двух адвокатов, которые подозреваются в получении взятки в 100 тысяч долларов якобы для главы ОАСК, нашли большую сумму наличных денег в валюте.
Украинцы возмутились миллионами налички при обыске у брата Вовка
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, которых накануне задержали при попытке получить 100 тысяч долларов взятки.