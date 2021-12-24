Боррель заверил Кулебу, что военная агрессия со стороны РФ будет иметь огромные последствия

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заверил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, что военная агрессия со стороны Российской Федерации будет иметь для нее огромные последствия. Также дипломаты договорились не принимать решения о безопасности Украины без участия нашей страны.

Также во время диалога было принято решение полагаться исключительно на обязательства ОБСЕ и ООН. Об этом глава украинского МИД написал в Twitter.

"Провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Главная тема – ситуация с безопасностью. Мы оба согласились с ключевым принципом: решения по безопасности Украины могут приниматься только при участии Украины, а решения по безопасности Европы в целом при участии ЕС", – написал Кулеба.

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Провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Головна тема — безпекова ситуація. Ми обоє погодилися з ключовим принципом: рішення щодо безпеки України можуть ухвалюватися лише за участі України, а рішення щодо безпеки Європи загалом — за участі ЄС. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 23, 2021

В свою очередь Европейская служба внешних связей сообщила, что Боррель подтвердил в разговоре с Кулебой неизменную поддержку Европейским Союзом суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену.

"ЕС тесно координирует свои действия с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками, в том числе в отношении двух проектов договоров, затрагивающих архитектуру европейской безопасности, представленных Россией", – говорится в сообщении ЕСВС.

Напомним, ранее Боррель заявил, что в случае обострения ситуации у границ Украина может и дальше рассчитывать на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую поддержку от Европейского Союза. А вот о военной помощи речь не идет, поскольку Соглашение об ассоциации оборонного альянса такого не предусматривает.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг призвал российского лидера Владимира Путина отозвать вооруженные силы с границ Украины в течение новогодних праздников. При этом НАТО не готово преподносить Кремлю "рождественский подарок" в виде соблюдения всех выставленных им дополнительных "гарантий по безопасности".

В свою очередь в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден готов провести новые переговоры с лидером страны-агрессора России Владимиром Путиным. Они могут состоятся в январе.