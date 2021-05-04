Боррель и Блинкен обсудили присутствие войск России на границе с Украиной

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили отношения с Россией на встрече в Лондоне.

Блинкен и Боррель подняли тему РФ в свете недавнего наращивания военного присутствия в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, передают РИА Новости.

"Они также обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания военного присутствия в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС", – говорится в сообщении.

Внешнеполитическая служба ЕС уточнила, что Блинкен и Боррель поговорили об углублении сотрудничества США и ЕС по общим приоритетам, включая Россию.

"Госсекретарь и верховный представитель обсудили пути углубления сотрудничества США и ЕС по общим приоритетам внешней политики, включая Россию, Иран, Китай, Афганистан и регион Африканского рога", – сообщил в заявлении официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, Блинкен повторил позицию нынешней администрации, что отношения США с ЕС следует оживить.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Леонид Кравчук считает, что перед президентом России Владимиром Путиным нужно поставить вопрос о выполнении договоренностей в рамках "нормандского" формата, с существованием которого он сам согласился.