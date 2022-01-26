Большинство сотрудников посольства США остались работать в Киеве после разрешения на выезд – CNN

Большинство сотрудников американского посольства в Киеве остались работать. Такое решение они приняли, несмотря на разрешение Госдепартамента покинуть страну.

Об этом в Twitter сообщила корреспондент CNN Наташа Бертранд, ссылаясь на информированный источник. В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил сотрудников дипломатического ведомства за такой выбор.

"Большая часть персонала посольства США в Киеве продолжают оставаться на рабочих местах и не используют возможность выезда по собственному желанию", – написала Бертранд.

В то же время журналистка добавила, что членам семей сотрудников посольства придется выехать.

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На ее пост отреагировал Ермак. Он выразил благодарность за проявление поддержки и отметил, что Украина ценит такой выбор.

"Это красноречиво говорит о связях между США и Украиной", – подчеркнул глава ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, Госдеп США разрешил сотрудникам посольства в Киеве выехать на родину на фоне угрозы вторжения России. В ведомстве тогда заверили, что, несмотря на такое решение, Вашингтон продолжит поддерживать Украину.

Такое же решение приняла и Великобритания.