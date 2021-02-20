За 'Слугой народа' придет 'прислуга': разобрались, почему Разумкову не светит президентство

Разговоры о будущем президентстве действующего председателя ВРУ Дмитрия Разумкова – пустая болтовня. В СМИ начали говорить о его политической карьере опираясь на высокий рейтинг доверия, но он не имеет ничего общего с электоральным потенциалом. Разумков "в телевизоре" нравится людям, но они не готовы посадить его в президентское кресло.

OBOZREVATEL разобрался почему спикеру начали "сватать" отдельную политическую карьеру и каким может быть будущее главы ВР.

Два года назад никто не говорил о Разумкове как о политической фигуре. Тогда он привел Зе'Команду к победе, а теперь опережает Зеленского по рейтингу доверия. По данным исследования Центра Разумкова за январь-февраль 2021 года, доверяют спикеру 32% граждан, в то время как президенту только 26,5%.

Но доверие не имеет ничего общего с президентским рейтингом, которым Разумков похвастаться не может – лишь 3% поддержки. Эксперты утверждают, что он может вырасти, но не сейчас.

В комментарии OBOZREVATEL заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов отметил, что не стоит говорить о конкуренции между Разумковым и Зеленским, ведь у первого нет шансов дойти до второго тура выборов.

"Если мы говорим о его электоральном потенциале - он низкий и колеблется в районе 3-4%. Почему так? Весь электорат, который бы мог проголосовать за Разумкова как кандидата молодого, – эта ниша занята Зеленским. И сейчас у Разумкова шансов на эту позицию нет. Кроме того, довольно значительная конкуренция среди других политиков на этом поле... Если мы говорим о президентских показателях, это должны быть как минимум 20-30% поддержки населения, чтобы попасть во второй тур", – сказал Мысов.

Конкуренцию же Разумкову составляют старые политические фигуры – Тимошенко, Гройсман, Яценюк. Возможно, если бы в стране был более харизматичный и узнаваемый премьер-министр, то и рейтинг доверия к спикеру не торопился бы расти.

Для того, чтобы поднимать рейтинги и строить карьеру, любому политику нужно быть узнаваемым среди людей. И даже здесь Разумков "проседает". Эксперты называют его узнаваемость "противоречивой", а украинцы это доказывают.

OBOZREVATEL проверил знают ли в народе кто такой Разумков – молодежь такого политика не вспомнила.

"Без медийности через короткий срок, считая что его узнаваемость является не слишком высокой, о нем могут просто забыть. Если он найдет финансирование и выход на телеканалы, которые имеют достаточно широкий объем и покрытия, то определенным образом из него можно сделать узнаваемого политика... Сейчас его узнаваемость довольно противоречивая, так как 33% респондентов говорят, что не знают кто это такой", – сказал Мысов.

Итак, спикеру советуют "светиться" на телеканалах. Он в свою очередь недавно не проголосовал в "унисон" с монобильшиством и отказался поддерживать санкции против каналов Медведчука, которые были ориентированы на Восточную Украину.

Хотя в Раде спикер начинает показывать свою отдельную позицию от "слуг народа" и является дружелюбным ко всем политическим фракциям и группам, его все же считают частью команды президента. Сам Разумков о своих планах говорить не спешит, неохотно комментируют ситуацию и "слуги".

"Он не член нашей фракции. Он имеет право на свою политическую позицию. Я вообще считаю, что у Дмитрия Александровича очень большие политические перспективы", – сказал нардеп Александр Качура.

О том, что о президентстве рано говорить, считают и во фракции "ОПЗЖ", а в "Голосе" отмечают, что политические амбиции Разумкова "несвоевременны". В Офисе президента уверяют, что конфликта между Зеленским и Разумковым нет, они в такой же рабочей коммуникации, как и раньше. Однако в ОПУ заметили, что спикер начал заниматься собственным политическим строительством.

Но вот сможет ли что-то построить Разумков без Зе'Команды – вряд ли, учитывая его рейтинги и узнаваемость. А вот стать отдельным проектом в середине этой команды вполне возможно. Зеленский уже движется в сторону запада, изменяя языковое законодательство с целью популяризации украинского языка и закрывая пророссийские каналы. Следовательно, у Разумкова есть шанс заполнить свободную восточную нишу собой.

Однако пока, кроме слухов и догадок, о будущем спикера ничего не известно. Эксперты говорят, что он и нравится людям из-за того, что не делает громких заявлений. Не прогнозируют Разумкову и возможную потерю должности.

"Мне кажется, что сейчас фракция Зеленского дифференцируется и она не является полностью подконтрольной президенту. В самой фракции вряд ли большинство будет готово идти на то, чтобы устранить Разумкова с должности спикера. Для этого нужно 226 голосов, но такой вариант тоже возможен. Если это произойдет, Разумков потеряет очень серьезно, потому что он недостаточно раскручен. Если он лишится этой должности, то он теряет много возможностей. Я не думаю, что сейчас это реалистичный сценарий, что его лишат должности", – сказал профессор политологии НаУКМА, научный директор фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Алексей Гарань.

Отказ от голосования в "унисон" с "слугами" и относительно высокий рейтинг доверия не являются достаточными основаниями полагать, что слухи о президентстве Разумкова оправданы. Он нравится украинцам как личность, но никто не рассматривает его как будущего президента, такие амбиции считают несвоевременными и в парламенте. Однако все может измениться. Если Разумков захочет строить свою политическую карьеру, эксперты советуют пока держаться за кресло спикера, наращивать свою политическую ценность и медийность.