Более 50 стран приняли документ, позволяющий давить на РФ для возвращения в Украину узников Кремля

В понедельник, 15 февраля, 52 страны приняли декларацию против применения произвольных арестов в межгосударственных отношениях. Она позволит оказывать давление на Россию, чтобы добиться возвращения политзаключенных украинцев.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который принимал участие в конференции, где был принят документ. Встречу инициировала Канада, сообщается на сайте МИД.

Во время выступления Кулеба обратил внимание на произвольные аресты граждан Украины на территориях временно оккупированных Россией Крыма и Донбасса. Он уточнил, что сейчас незаконно удерживаются около ста украинцев.

"Политически мотивированное преследование украинцев по сфабрикованным обвинениям стало будничной практикой российской оккупационной власти. Мы рассматриваем сегодняшнюю декларацию как важный дополнительный инструмент давления на РФ с целью освобождения украинских политзаключенных и предотвращении дальнейшим нарушениям прав человека", – пояснил министр.

Глава МИД также пригласил участников встречи к созданию Крымской платформы для объединения усилий по деоккупации полуострова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины заявила о готовности обменять 300-400 боевиков на 450 украинцев.