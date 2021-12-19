Честно сказать, не смотрел я интервью Богдана Гордону. До этого вечера.

Но лента просто забита "реакциями" на сей ютубовский материал. Вот и я решил тоже ознакомится.

Ну что... В общем - страшненько.

Основной посыл таков: тут ж*па, там ж*па, и вон там тоже – ж*па. В общем, везде и вокруг тотальная и сплошная ЗЕЛЁНАЯ Ж*ПА. Но главная беда – это, конечно, сам президент.

Даже если отбросить в сторону ВОЗМОЖНОСТЬ, скажем так, наличия коммерческого сотрудничества Богдана с месье "Гудком" и прочие подробности, вероятно, оставшиеся ЗА кадром, то ситуация в нашей стране, изображённая несколькими не совсем изящными мазками двумя начинающими "мастерами" политической живописи, представляется чем-то вроде незабвенной картины С. Боттичелли "Ад".

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Главный архитектор этой самой Ж*ПЫ со знанием дела рассказал своему коллеге (а месье Гордон явно в данном случае есть никаким не журналистом, а самым настоящим коллегой месье Богдана) о том, как и почему к весне Украина вполне может перестать существовать. В смысле – как суверенное и независимое государство.

А ещё месье Богдан весьма детально и в широком объёме поведал аудитории о личных профессиональных и психологических качествах ныне действующего президента Украины, о системе принятия управленческих решений высшим руководством страны, а так же о множестве "забавных", а большинстве случаев – далеко НЕ забавных моментов функционирования высшего политического руководства Украины.

Скажем так, даже если среди сказанного Богданом – лишь 10-15% правды, то ситуация выглядит, мягко говоря, весьма критично. А перспективы её улучшения – весьма туманны.

Месье Богдан выразил это термином "критические дисбалансы по всем направлениям".

Единственное, о чем хотелось бы спросить месье Богдана уже ПОСЛЕ просмотра его интервью: ПОЧЕМУ ТЫ, ВАЛЕНОК, МОЛЧАЛ ДО 14-го ДЕКАБРЯ 2021-го года, если тебе за страну и нереализованную идею было\стало настолько обидно?