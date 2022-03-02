Близкий круг Путина уверен, что у него потекла крыша, – Данилов

Большинство должностных лиц из близкого окружения президента страны-агрессора Владимира Путина считают, что у него серьезные психические проблемы. Люди не понимают логику его действий.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он также отметил, что о таком свидетельствует и поведение Путина публично – в частности, во время переговоров.

"Большая часть российских чиновников, а также тех, кто работает в российских топ-компаниях убеждены – у Путина какое-то заболевание. Они не понимают его логику действий. Люди считают, что у него серьезные проблемы со здоровьем", – отметил секретарь СНБО.

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Данилов подчеркнул, что об этом свидетельствуют и встречи или переговоры, которые он проводит.

"Он сидит на расстоянии 15-20 метров от своих подчиненных. Не знаю, что у него там происходит, но, когда человек не контактирует с другими людьми, то может быть много процессов и нужно уже к врачам обращаться. Бомбить мирные наши города, убивать детей. Чем вообще нужно думать, чтобы это все делать?" – задается он вопросом.

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