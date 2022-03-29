Блинкен заявил, что не увидел эффективности переговоров Украины с Россией в Стамбуле
США не увидели признаков того, что переговоры Украины с Россией в Стамбуле были эффективными. О продвижении этого процесса можно будет говорить лишь тогда, когда от РФ последуют конкретные шаги, а не обещания.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает CNN. Он отметил, что то, что говорит Россия и то, что она делает на самом деле – разные вещи.
По его словам, заявление российской делегации о сокращении боевой активности на киевском и черниговском направлениях может быть использовано агрессором, чтобы "отвлечь внимание и снова обмануть людей".
"Если они почему-то верят, что могут добиться успеха в попытке подчинить себе восточную и южную части Украины, то они снова глубоко обманывают себя", – сказал Блинкен, призвав Россию прекратить агрессию и убрать свои войска.
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, переговоры между делегациями Украины и России позволили зафиксировать ряд важнейших договорных позиций, которые страна-агрессор согласилась взять к рассмотрению. Также, по его словам, Украине удалось впервые вернуть в переговорную повестку с Россией вопрос возвращения Крыма.
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