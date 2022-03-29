Блинкен заявил, что не увидел эффективности переговоров Украины с Россией в Стамбуле

США не увидели признаков того, что переговоры Украины с Россией в Стамбуле были эффективными. О продвижении этого процесса можно будет говорить лишь тогда, когда от РФ последуют конкретные шаги, а не обещания.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает CNN. Он отметил, что то, что говорит Россия и то, что она делает на самом деле – разные вещи.

По его словам, заявление российской делегации о сокращении боевой активности на киевском и черниговском направлениях может быть использовано агрессором, чтобы "отвлечь внимание и снова обмануть людей".

"Если они почему-то верят, что могут добиться успеха в попытке подчинить себе восточную и южную части Украины, то они снова глубоко обманывают себя", – сказал Блинкен, призвав Россию прекратить агрессию и убрать свои войска.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, переговоры между делегациями Украины и России позволили зафиксировать ряд важнейших договорных позиций, которые страна-агрессор согласилась взять к рассмотрению. Также, по его словам, Украине удалось впервые вернуть в переговорную повестку с Россией вопрос возвращения Крыма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!