Блинкен обсудил "украинский вопрос" с Канадой

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил "украинский вопрос" на переговорах с министром иностранных дел Канады Марком Гарно.

Дипломаты встретились в столице Исландии Рейкьявик. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства Канады.

Блинкен и Гарно рассмотрели "подрывные действия" России, в частности ее "крупномасштабные, необъявленные передвижения войск в Украине и у ее границ", а также незаконную аннексию Крыма.

Они также обговорили ситуацию на Ближнем Востоке, выразив поддержку израильскому и палестинскому народам "в их праве жить в мире и безопасности, с достоинством, без страха и с уважением к правам человека".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Рейкьявике обсудили "украинский вопрос".