Блинкен: Москва должна показать, что хочет выйти на путь дипломатии

Несмотря на то, что Россия отрицает свои намерения развертывать полномасштабную военную кампанию против Украины, а все предупреждения Запада называет не иначе, как "информационной истерией", милитаризация приграничных зон свидетельствует об обратном. Вместо этого Москва должна предпринять конкретные шаги в сторону дипломатического решения геополитических разногласий.

Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен, передает агентство Reuters. Он подчеркнул, что Штаты продолжают вызывать американских граждан из Украины, поскольку Вашингтон рассматривает высокую вероятность эскалации.

"Дипломатический путь остается открытым. Москве довольно просто продемонстрировать, что она хочет пойти по этому пути. Она должна согласиться на деэскалацию, а не усугублять ситуацию дальше", – заметил чиновник.

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Блинкен огласил, что администрация президента Джо Байдена рассчитывает на мирное урегулирование кризиса. Однако это возможно только по инициативе главы Кремля Владимира Путина.

Напомним, что советник американского президента заявил о намерениях ввести персональный список санкций против представителей экономической элиты России. В случае новой вооруженной атаки против Украины, перечень этих лиц, подвергнется серьезному удару в первую очередь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президенты Владимир Зеленский и Джо Байден в телефонном режиме обсудили перспективы противостояния российской агрессии. Государственные деятели вели стратегический разговор почти час.