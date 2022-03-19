Благодаря гуманитарным коридорам мы смогли спасти более 180 тысяч украинцев, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала вторжения российских оккупантов из горячих точек спасли уже более 180 тысяч украинцев. Это стало возможным благодаря работе гуманитарных коридоров.

Также были доставлены сотни тонн необходимых продуктов для людей, которые остаются в городах под обстрелами врага. Об этом глава государства сказал в своем новом видеообращении к народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

При этом Зеленский подчеркнул, что на большинстве направлений захватчики продолжают блокировать гуманитарные коридоры. Это сознательная тактика агрессора и военное преступление РФ.

Видео дня

"У них есть четкий приказ – сделать абсолютно все, чтобы гуманитарная катастрофа в украинских городах превратилась в "аргумент" для украинцев сотрудничать с оккупантами. Это военное преступление. Они за это будут отвечать. 100%. Каждый российский деятель, отдающий такие приказы, и каждый российский солдат, выполняющий такие приказы, будет установлен. И получит принудительный билет в один конец Гаагу", – заявил украинский гарант.

Несмотря на препятствия со стороны оккупантов, украинская сторона продолжает всеми силами эвакуировать граждан Украины в более безопасные города. Каждый день ведутся переговоры с врагом об открытии новых "зеленых коридоров".

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 18 марта, из девяти гуманитарных коридоров сработало семь. Всего за день удалось эвакуировать 9145 человек.

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