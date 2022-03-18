За сутки удалось спасти больше 9 тысяч человек: результаты работы гумкоридоров

В пятницу, 18 марта, из девяти гуманитарных коридоров сработало семь. Всего за день удалось эвакуировать 9145 человек.

Об этом на брифинге рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она также проинформировала, где оккупанты сорвали эвакуацию (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

Так, по данным Верещук, в Донецкой области из Мариуполя удалось спасти 4 972 жителя города, из которых 1 124 – это дети. Всех их доставили в Запорожье.

В Бердянск доставили горючее, чтобы мариупольцы, двигающиеся по гуманитарному коридору на собственном автотранспорте, могли его дозаправить.

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Адреса для дозаправки:

ул.Кабельщиков, 132а

ул.Мелитопольское шоссе, 87б

Также 18 марта автобусами забрали 500 человек, прибывших в Бердянск из Запорожья. Завтра в Бердянск также направят 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев.

Из Сумской области эвакуировано 4173 человека. Из Сум вывезли 3 296 жителей, из Тростянца – 246, из Лебедина – 50, из Конотопа – 400, из поселка Краснополье – 146, и из Поселка Большая Писаривка – 41 человек.

В Харьковской области из-за нарушения режима тишины российскими оккупантами снова была сорвана работа коридоров для доставки гуманитарной помощи в города Балаклея и Изюм.

"На завтра мы прорабатываем маршруты для доставки гуманитарной помощи в города Херсонской, Харьковской и Луганской областей. А также готовим гуманитарные коридоры для эвакуации людей из городов Киевской области", – сообщила Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине учредили Национальное информационное бюро, которое будет заниматься вопросами освобождения украинских военнопленных. Оно будет функционировать в рамках Женевской конвенции об обращении с пленными.

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