Українське суспільство позитивно сприйняло рішення РНБО про призупинення діяльності ОПЗЖ. Проте, окрім загальної декларації та суспільно-політичного засудження діяльності партії друзів та кума Путіна, влада та правоохоронні органи нічого не роблять.

Цілком очевидно, що у відповідності із Законом про відповідальність за колабораційну діяльність (зраду України), Генпрокуратура вже давно мусила підготувати справу щодо кримінальної відповідальності очільників ОПЗЖ, а Мін’юст - щодо повної ЗАБОРОНИ діяльності цієї партії.

Дивно також, що керівництво Верховної Ради досі не підготувало до розгляду, а ВР не ухвалила потрібного рішення про дострокове ПРИПИНЕННЯ повноважень щонайменше щодо низки відомих депутатів з ОПЗЖ. Нагадаю, що у відповідності з статтею 81 Конституції України "повноваження народного депутата припиняються достроково у разів визнання його…БЕЗВІСНО ВІДСУТНІМ.

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Отож, з початку війни Росії проти України Медведчук, Козак, Волошин… та багато депутатів з ОПЗЖ та інших партій зникли з України і можуть вважатися такими, що "БЕЗВІСНО ВІДСУТНІ": коли їх місце знаходження не відоме і вони довший час не з’являються на своє місце постійної роботи та постійного проживання.

Переконаний, що позбавлення депутатського мандата друзів військового злочинця Путіна дуже важливий і потрібний крок, за яким піде - кримінальна справа за державну зраду та колаборацію й відповідно - повна заборона діяльності їх партії в Україні.