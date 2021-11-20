В США предложили ввести санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину

Глава комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес предложил ввести новые санкции против России в случае ее вторжения в Украину. Под ограничения могут попасть высшие должностные лица страны-агрессора, газопровод "Северный поток-2" и крупные финансовые институты.

Демократ внес соответствующую поправку в проект оборонного бюджета Штатов на следующий финансовый год. В документе сказано, что в случае активизации российской агрессии президент США Джо Байден должен будет ввести санкции и запретить выдавать визы российским военным и разведчикам, которые занимаются операциями против Украины, пишет Axios.

"Угроза санкций призвана служить мощным сдерживающим фактором против президента России Владимира Путина", – отметили в издании.

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Кроме того, поправка предусматривает дополнительную военную помощь Киеву от Вашингтона.

Санкции. которые предложил Менендес, способны нанести серьезный удар по экономике России. Они могут затронуть российские банки, государственные предприятия, а также сектора нефти, газа и полезных ископаемых, которые критически важны для РФ. В поправке также предлагается запретить операции с первичными и вторичными суверенными долговыми обязательствами в случае российского вторжения в Украину.

Согласно предложению главы комитета, каждые 15 дней США необходимо будет оценивать, наблюдается ли эскалация военных действий против Украины по сравнению с обстановкой до 1 ноября 2021 года. Если усиление агрессии будет замечено, то в течение месяца американские власти должны будут ввести санкции против РФ.

Отметим, что ограничения, согласно поправке, могут отменить после их введения, если Россия прекратит возможную эскалацию конфликта.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил американский Сенат ввести санкции против "Северного потока-2", так как Россия создает энергетический кризис в Европе и продолжает угрожать Украине.