'Беларусь стоит на краю пропасти': Тихановская призвала белорусских военных сдаваться в плен Украине. Видео

Во вторник, 22 марта, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на своем YouTube-канале опубликовала обращение к белорусским военнослужащим. Это связано с появлением информации о высокой вероятности вторжения войск Беларуси в Украину.

В обращении политик напомнила о том, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее уже совершил госизмену: тогда, когда разрешил войскам российских оккупантов нападать на Украину с территории Беларуси (чтобы посмотреть видеозапись, доскрольте до конца страницы).

Также Тихановская отметила, что прямое вторжение белорусской армии в войну России против Украины станет "позорным пятном на взаимоотношениях с украинским народом" и ощутимо изолирует белорусов от внешнего мира. Кроме того, участие в войне может привести и к железному занавесу.

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"Сегодня Беларусь на краю пропасти. И виновен в этом человек, который полтора года назад проиграл выборы, и которого смело можно назвать антибелорусом... Все, кто отдаст приказ о вторжении войск Беларуси в Украину, независимо от должности и воинского звания, предстанут перед трибуналом. Все, кто выполнит этот заведомо преступный приказ, будут отвечать перед законом", – заявила политик.

По ее словам, военных, которые откажутся выполнять преступные приказы, не будут наказывать за неисполнение, поскольку это право гарантирует закон Беларуси. Тихановская добавила, что зафиксировать свое несогласие с приказом можно сложив оружие. К тому же белорусы, которые любым способом предотвратили выполнение преступных приказов, освобождаются от ответственности, равно как и те, кто покинет поле боя или сдадутся в Украине в плен.

"Приказ ввести войска в Украину – это не только приказ отправить на верную смерть военнослужащих нашей страны, но и приказ всем нам, белорусам, отказаться от независимости и будущего", – резюмировала лидер белорусской оппозиции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Светлана Тихановская заявила, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко содействует российскому главе государства Владимиру Путину. По ее словам, он готов платить жизнью белорусов, защищая интересы Кремля.

Напомним, что 17 марта Александр Лукашенко заявил, якобы Российская Федерация для урегулирования ситуации предлагает Украине "совершенно приемлемый вариант договора". Политик отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует дать согласие на предложения президента России Владимира Путина по решению "конфликта". В противном же случае – украинскому лидеру придется подписать "капитуляцию".

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