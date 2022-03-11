Тихановская о содействии Лукашенко Путину: он готов платить жизнью белорусов, защищая интересы Кремля

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко содействует российскому главе государства Владимиру Путину. По ее словам, он готов платить жизнью белорусов, защищая интересы Кремля.

Такое заявление Тихановская сделала на фоне того, что в ночь на пятницу в бомбардировке российскими войсками украинского Коростеня погибли белорусы. Ее комментарий появился в социальных сетях.

"Сегодня ночью в бомбардировке российскими войсками украинского Коростеня погиб мирный человек, еще двое – получили ожоги, несовместимые с жизнью. Двое из этих жертв – белорусы. Вдумайтесь: сегодня ночью к белорусам летели ракеты с территории Белоруссии. И теперь наши земляки в больнице борются за жизнь, которая у них отнимает режим", - подчеркнула она.

Видео дня

По словам Тихановской, эта трагедия показывает всю сущность отношения Лукашенко к народу.

"Он готов платить жизнью белорусов, защищая интересы Кремля. Не Белоруссии. Не белорусов. А вообще другой страны", - добавила политик.

Отметим, в пятницу, 11 марта, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным. Главной темой разговора станет война в Украине.

Напомним: ранее Лукашенко снова заговорил об обострении в Беларуси. Боится, что война может прийти на территорию страны. Он собирал высшее военное руководство страны, "чтобы на перспективу обсудить важные вопросы обеспечения военной безопасности. Обстановка в регионе и прогноз ее развития очевидно показывают, что в ближайшей и среднесрочной перспективе угрозы военной безопасности нашей стране будут на уровне высокого обострения".

Ранее колонна беларусских военных, размещенная у села Михайло-Коцюбинское Черниговской области, отказалась двигаться дальше в сторону Украины, заявили СМИ. Несмотря на то, что солдаты уже стали в строй, они не хотели продолжать "операцию".

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко разрешил Путину перевозить российские ракеты для обстрелов украинских городов по беларусской железной дороге. При перевозке смертоносных грузов не соблюдаются никакие правила безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!