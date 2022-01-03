Беларусь с 'мучительной болью' выразила протест из-за марша Бандеры и выдвинула Украине требования

Посольство Беларуси направило ноту Министерству иностранных дел Украины ноту из-за марша, посвященного 113-му дню рождения Степана Бандеры. В нем содержится требование прекратить "попытки героизировать преступления против человечности".

Заявление опубликовано на сайте дипломатического ведомства. Также Минск выразил недовольство тем, что в мероприятии участвовали представители белорусской оппозиции, которых там называют "беглыми экстремистами".

"В сердцах белорусов отзываются мучительной болью возмутительные попытки героизировать коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа", – сказано в ноте.

Кроме того, дипломаты заявили о "нарастающей радикализации антибелорусской позиции Украины", которая якобы проявляется в "потворствовали чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа".

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Отметим, что с похожим заявлением выступили и в России. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин счел марш Бандеры "возрождением национализма в Европе" и потребовал ввести санкции против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января в Киеве состоялось шествие, посвященное дню рождения Степана Бандеры. В 2022 году исполнилось 113 лет со дня рождения лидера ОУН.