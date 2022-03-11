Байден заявил, что Третья мировая война с РФ может начаться, но не в Украине

Президент США Джо Байден завил, что Соединенные Штаты ответят на любой шаг страны-агрессора России, который будет угрожать НАТО. Это может привести к началу Третьей мировой войны, признал американский лидер.

Однако начнется это вероятное глобальное столкновение точно не в Украине. Об этом Байден сказал на конференции по вопросам демократического собрания Палаты представителей, которую транслировали в Twitter.

"Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", – подчеркнул президент США.

Именно для этого он отправил 12 тысяч американских солдат к границам России: в Латвию, Эстонию, Литву, Румынию и другие страны. Одно лишь движение РФ в их сторону – и ответ США не заставит себя ждать.

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Байден также напомнил о статье 5 Североатлантического соглашения о коллективной обороне. Она гласит, что если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства-члены Альянса будут считать этот акт насилия вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь стране НАТО, которая подверглась атаке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джо Байден заявил, что Путин собирался захватить Украину, но сделать этого украинцы ему не дали. Кремль в этой войне уже проиграл.

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