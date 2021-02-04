Байден захотел назначить бывшего посла США в России директором ЦРУ

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру бывшего посла США в России Ульяма Бернса на пост директора Центрального разведывательного управления.

Теперь решение должен утвердить Сенат. Об этом в среду, 3 февраля, сообщила пресс-служба Белого дома. В случае одобрения Бернс станет первым карьерным дипломатом в должности главы ЦРУ.

При президенте Бараке Обаме Бернс возглавлял делегацию США на переговорах "шестерки" международных посредников с Ираном по иранской ядерной проблеме, в 2005-2008 годах был послом США в Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, рейтинг нового президента США Джо Байдена упалпо сравнению с первыми днями его пребывания в должности. Согласно результатам опроса, работу Байдена на посту президента одобряет 61% респондентов.