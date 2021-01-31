Байден прямо упрекнул Путина войной в Украине

В Кремле заявили, что 46-й президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным прямо заявил о агрессии РФ в Украине.

Однако российская сторона не согласна с такой формулировкой, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, лидеры двух стран в ходе разговора констатировали наличие глубоких разногласий.

В частности, Песков в ответ на вопрос, были ли формулировки об агрессии России на территории Украины, ответил: "Это позиция США, с которой мы категорически не согласны. Это одно из концептуальных разногласий, которые на повестке дня наших отношений", – заявил он и добавил, что российский президент намерен "последовательно доводить позицию" до лидера США.

Песков также заявил, что и Путин, и Байден согласились, что данные противоречия не должны означать отсутствие диалога, а напротив, требуют "интенсивного диалога двух стран".

По словам Пескова, телефонный разговор Путина и Байдена проходил в деловом и прагматичном духе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 января Белый дом сообщил о телефонных переговорах между президентами США и России. Во время беседы Байден заявил о поддержке Украины и заверил, что будет защищать интересы Америки и ее союзников.