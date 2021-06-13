Байден может передать Путину 'жесткий сигнал': президент РФ также озвучил ожидания

Президент США Джо Байден во время встречи намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным кибератаки, агрессию РФ в отношении Украины, а также нарушения прав человека и вмешательство в выборы. В Соединенных Штатах хотят показать, что "Байден передал Путину жесткий сигнал".

Об этом сообщает телеканал NBC. Кроме ряда спорных вопросов президенты должны также затронуть сферы, в которых обе страны могут работать вместе: контроль над ядерными вооружениями и изменение климата.

"Мы ожидаем, что эта встреча будет откровенной и прямой, и индивидуальная пресс-конференция является подходящим форматом для четкого обсуждения со свободной прессой тем, которые были подняты на встрече", – сказал представитель Белого дома.

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В издании отметили, что накануне общения с Путиным американский лидер встретится с союзниками США, что поможет продемонстрировать главе страны-агрессора "единый фронт для противодействия его враждебному поведению".

Сам Путин целью встречи с Байденом назвал восстановление личных контактов и налаживание прямого диалога. Он ожидает, что на саммите можно будет создать "механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы", передает ТАСС.

Глава РФ подчеркнул, что перед каждой такой встречей страны, вступающие в переговоры, стараются снизить негативную риторику в адрес друг друга.

"Здесь нет ничего особенного. Я бы здесь не обольщался ничем...Мы со своей стороны тоже это делаем", – сказал российский президент.

Напомним, Джо Байден заявил, что после саммита в Женеве с президентом России Владимиром Путиным проведет одиночную пресс-конференцию с журналистами.

В ней он сможет прямо ответить на вопросы свободной прессы в отношении тем, которые обсудят лидеры двух мировых сверхдержав.

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