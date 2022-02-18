Байден поставил Путина перед дилеммой, решающим 'оружием' стали данные разведки – La Repubblicа

Президент США Джо Байден поставил российского лидера Владимира Путина перед дилеммой касательно вопроса Украины. А решающим "оружием" стали данные разведки.

Поскольку Путин не ожидал, что, Байден поделится собранными данными со своими союзниками. Об этом пишет итальянский журналист Джанни Риотта в своей колонке для La Repubblica.

Он отметил, что "радикальная прозрачность" и оптимизм команды Байдена в отношении демократических ценностей ставят Путина перед трудной стратегической дилеммой: если он прервет отсрочку и вторгнется в Киев, он окажется международным преступником.

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С другой стороны, если Путин сделает вид, что довольствуется туманным обещанием, что Украина пока не будет вступать в НАТО, то это станет не долгосрочной победой Байдена.

Вступление Киева в НАТО на данный момент вообще не стоит на повестке дня, но эффект путинского рейда есть, отмечает бывший премьер Швеции Карл Бильдт.

"Техника радикальной прозрачности состоит в том, чтобы делиться нашими данными с западными партнерами. Президент Байден и главные советники по безопасности каждые несколько часов проводят личные беседы онлайн с международными коллегами из Италии, Германии, Франции ​​и Великобритании. НАТО никогда не было таким живым", — объяснил американский дипломат, который каждый день разговаривает с союзниками по украинскому кризису.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина на сегодняшний день не наблюдает отвода войск Российской Федерации от своих границ. При этом глава государства подчеркнул, что страна спокойно относится к любым угрозам, так как война длится уже не один год.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление российского Минобороны об отводе войск и техники военных округов, граничащих с Украиной. По его словам, без реальных доказательств таких действий рано говорить о деэскалации.