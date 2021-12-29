Американский президент Джо Байден планирует провести телефонный разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Беседа, вероятнее всего, состоится в ближайшее время, однако точная дата разговора пока неизвестна.

Об этом сообщило издание Reuters в среду, 29 декабря. Такую информацию журналисты получили от представителя Белого дома. Чиновник, как пишет издание, подчеркнул: администрация Байдена поддерживает тесные контакты с Украиной и союзниками в Североатлантическом альянсе.

"Байден, вероятно, скоро поговорит с украинским президентом", – пишет агентство.

В то же время издание "Голос Америки" сообщило, что чиновник Совета по национальной безопасности США заявил, что Байден и Зеленский "будут оставаться на тесной связи". При этом он добавил, что точной даты звонка пока нет, но политики, по его словам, "скоро снова пообщаются".

Видео дня

Напомним, что ранее в Белом доме заявили, что в четверг, 30 декабря, состоятся переговоры между Байденом и российским президентом Владимиром Путиным. Одной из тем из беседы станет Украина. В частности, речь идет про скопление российской военной техники около украинской границы.

29 декабря состоялись переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкеном и украинским президентом Владимиром Зеленским. Стороны обсуждали вопросы мирного урегулирования на Донбассе и предстоящие переговоры с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале следующего года США и Российская Федерация проведут двусторонние переговоры, главной темой которых станет Украина. Их назначили в понедельник 10 января.