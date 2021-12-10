Байден обсудил риск агрессии РФ против Украины с 'Бухарестской девяткой': появились подробности

Президент США Джо Байден поговорил с лидерами "Бухарестской девятки" (В9) о наращивании российских войск на границе с Украиной. В разговоре шла речь о необходимости выразить решительную позицию НАТО по коллективной защите.

Беседа состоялась в четверг, 9 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

"Лидеры обсудили дестабилизирующее наращивание военных сил России вдоль украинской границы, а также потребность в единой, готовой и решительной позиции Североатлантического альянса по коллективной защите союзников", – говорится в материале.

Отмечается, что в ходе переговоров с партнерами по НАТО на восточном фланге США Байден подчеркнул приверженность Вашингтона трансатлантической безопасности и 5-й статье о коллективной обороне.

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Он указал на необходимость продолжать тесные консультации и координировать действия со трансатлантическими союзниками и партнерами американцев.

"По мере того, как мы работаем над деэскалацией текущего кризиса из-за сдерживания, обороны и диалога", – пересказали слова Байдена в Белом доме.

Добавим, что кроме него в этом разговоре приняли участие президент Польши – Анджей Дуда, Эстонии Алар Карис, Венгрии – Янош Адер, Литвы – Гитанас Науседа, Латвии – Эгилс Левитс, Румынии – Клаус Йоханнис, Болгарии – Румен Радев, а также премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и премьер Словакии Эдуард Хегер.

Ранее в Белом доме подчеркнули, что американский лидер во время общения с украинским коллегой подтвердил принцип "никаких решений по Украине без Украины". В частности, он подчеркнул, что все дискуссии и международные решения относительно страны должны приниматься только с ее участием.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря состоялся телефонный разговор между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Джо Байденом, который длился почти полтора часа. О чем говорили лидеры двух стран – читайте по ссылке.