Аваков о встрече с Зеленским накануне отставки: по-взрослому поговорили и договорились, что я ухожу

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что встречался с президентом Владимиром Зеленским накануне своей отставки. Глава государства предлагал ему занять другие должности, но Аваков отказался, предложив выждать паузу.

По словам Авакова, он понял, что настал момент сложить полномочия главы МВД, когда перестал находить с президентом общий язык. Бывший министр сказал, что на его отношения с Зеленским, в том числе, повлияло отсутствие желания у президента оппонировать различным слухам. Об этом он рассказал в интервью "Украинском правде".

Впрочем, Аваков подчеркнул, что он сам был инициатором своей отставки и за день до голосования обзванивал глав фракций с просьбой дать голоса за увольнение. Кроме того, накануне отставки он встречался с президентом и у них был "взрослый" разговор.

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"С президентом мы очень по-взрослому поговорили и договорились, что я ухожу", - кратко описал встречу с главой государства Аваков.

В то же время экс-министр подчеркнул, что никаких условий отставки с президентом он не обсуждал.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арсен Аваков, который возглавлял МВД с 2014 года, 13 июля 2021 года написал заявление об отставке. В Верховной Раде поддержали его увольнение 15 июля. Позднее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия намекал, что Аваков может занять новую должность в Кабмине. Он тогда отмечал, что в правительстве были вакантны 3-4 кресла вице-премьера.

Недавно Аваков впервые прокомментировал свою отставку. Он отметил, что умеет говорить слово "нет, а его несогласие с определенными вещами не всем нравилось.

Также Аваков говорил, что категорически не одобряет новую систему регулярной смены членов Кабмина, которую практикует парламентское монобольшинство. По его мнению, частая смена кадров в правительстве не способна упразднить коррупцию в Украине.