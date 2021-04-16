Аваков: "бешеная собака" Путин у границ Украины, нужно быть готовыми дать отпор

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в случае вторжения России в Украину ветераны и резервисты должны быть готовыми к мобилизации. Этот призыв он также адресовал бойцам, которые в начале войны на Донбассе воевали в составе добровольческих батальонов.

Глава МВД назвал президента страны-агрессора Владимира Путина "бешеной собакой" у украинской границы. Об этом он написал на своей странице в Facebook, напомнив, что сейчас отмечается седьмая годовщина создания в Украине первых добробатов.

"Путинский режим снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией! Бешеная собака снова у наших ворот... Нам не привыкать – мы на своей земле и будем защищаться!" – отметил Аваков.

Он подчеркнул, что сегодня украинцам крайне важно ответить на угрозу собрано и адекватно: концентрацией всех патриотических сил Украины вокруг общей цели – дать решительный отпор возможным провокациям и агрессии.

"Консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов – регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты должны, объединившись, встать на защиту своей страны. Так было в 2014-м. Так будет и сейчас, если придется!" – выразил убеждение министр.

Он напомнил, что первый добровольческий батальон "Днепр-1" был создан по его приказу №313 от 14.04.2014 года. Тогда в нем было лишь "10% военного опыта, но 90% силы духа" и вместе с ВСУ его участники смогли остановить оккупантов. Министр поблагодарил каждого бойца добробатов за достойную службу в зоне АТО и призвал, если Родина позовет – снова объединиться и встать на защиту родной земли.

"В то время мы смогли сконцентрироваться и дать отпор врагу. Сегодня мы сильнее и боеспособнее, чем тогда. У нас уже есть мощная техника и настоящий боевой опыт – а сила духа, уверен, стала только крепче. Мы за мир, но учитывая наращивание сил агрессора в наших границ – готовимся для того, чтобы решительно защищать свою Украину, свои семьи и свою землю!" – подытожил Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет в наступление на Донбассе, несмотря на многочисленные обстрелы со стороны российских оккупантов.