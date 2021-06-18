Аслунд заявил, что Байден и Путин не говорили о 'Северном потоке-2', и это плохо для Европы

На встрече президентов США и РФ в Женеве Джо Байдена и Владимира Путина не обсуждали "Северный поток – 2". Это плохо как для Украины, так и для всей Европы.

Об этом заявил эксперт аналитического центра США Atlantic Council Андерс Аслунд в комментарии изданию "Гордон".

Эксперт отметил, что польза от строительства "Северного потока - 2" получит только президент России Владимир Путин, поскольку газопровод поддерживает коррупцию в Евросоюзе.

Аслунд также объяснил, почему Байден не начинал этого разговора с хозяином Кремля, и отметил, что внутри администрации президента США существует разница взглядов на российский газопровод.

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"Я ничего не увидел по" Северному потоку - 2 ". Это плохо, по моему мнению. Плохо для Украины и всей Европы. Этот газопровод поддерживает коррупцию в Евросоюзе. Единственный человек, который получает пользу от" Северного потока - 2 ", — Путин. Мы знаем, что Госдеп США был против строительства и Совет Безопасности в Вашингтоне не хотел санкций против него. Это разница взглядов внутри администрации. Считают, что отношения с Германией, которая заинтересована в строительстве трубопровода, важнее давления на РФ. Но это неправильная позиция ", — сказал Аслунд.

Эксперт отметил, что Путин будет использовать встречу в качестве аргумента для своей внутренней политики, но вреда от этого немного. Вместе с тем Аслунд подчеркнул, очень хорошо, что Байден коснулся темы вступления Украины в НАТО и ясно дал понять, что поддерживает ее территориальную целостность и суверенитет.

"Для Путина были важны две вещи. Первая – что встреча состоялась. Это очень весомо для его внутренней политики. Он показал, что он важный человек в мире. Вторая – слова Байдена о том, что Россия – великая держава. Это будет работать на внутреннюю политику в РФ. Вреда от этого мало. Путин сказал, что в разговоре обсуждали Украину в НАТО. В этом нет ничего нового, он много раз говорил, что вступление Украины в НАТО неприемлемо для него. Но хорошо, что Байден это затронул. Он ясно дал понять, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", – резюмировал Аслунд.

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