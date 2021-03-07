Асеев сказал, при каком условии Путин может отказаться от Донбасса

Кремль может вернуть оккупированные территории Украины – Донбасс и Крым – только в том случае, если будут действительно мощные экономические санкции со стороны США. Но они должны быть намного сильнее, чем есть сегодня.

Об этом рассказал писатель и журналист Станислав Асеев в интервью "Радио Свобода". По его словам, бесполезно ожидать, что Россия отдаст эти земли просто так, потому что это нерентабельная территория для нее. Этого не произойдет, поскольку с экономической точки зрения для нее пока никаких проблем нет.

В то же время Асеев выразил уверенность, что освобождение украинских территорий не произойдет в ближайшие 5-7 лет.

"Я думаю, что это десятилетие, если не больше, по опыту того же Приднестровья, то есть тех локальных конфликтов, в которых непосредственно участвовала Российская Федерация. И понятно, что с администрацией Путина, пока он у власти, и люди, которые его окружают, этого не произойдет", – отметил журналист.

В то же время он подчеркнул, что абсолютно неправильно считать, что оккупированная часть Донбасса – это экономическое бремя для РФ, который, в конце концов, она когда-то бросит. По словам Асеева, в вопросе Крыма и Донбасса Путин не мыслит такими категориями.

"Здесь стратегическое мышление на годы вперед. И он мыслит, я сказал бы, историческими категориями. Путин – это человек, который считает себя "собирателем русских земель", и он просто так от этой идеи не отойдет", – заметил писатель.

Также российский предприниматель Евгений Чичваркин заявил, что Россия, возможно, отдаст Украине оккупированный Донбасс в случае, если к власти придет оппозиционер Алексей Навальный. Но с Крымом так не получится. По его словам, глава государства Владимир Путин настолько быстро и сильно "завязал узел" вокруг полуострова, что на его решение нужно очень много времени и усилий.

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