Артур Палатный: "Удар" – это не про выборы и электорат, это – про страну и украинцев"

На прошлой неделе политисполком партии "Удар" Виталия Кличко возглавил его близкий друг и соратник Артур Палатный. Сам Кличко назвал это назначение "началом нового этапа в развитии партии".

Палатный – не только соратник Кличко по политической деятельности, но и один из самых близких друзей. Означает ли назначение столь близкого человека на вторую позицию в партии, что "Удар" начинает активную подготовку к выборам? Об этом политик рассказал в интервью LB.ua.

– Партия "Удар" самостоятельно зашла в парламент на выборах в 2012 году. Почему вы отказались от самостоятельного похода в Раду на прошлых выборах?

– Мы достойно прошли первую "десятилетку" своего существования и активной работы. Для "Удара" главным приоритетом всегда были интересы страны, а не пребывание "на плаву" или мимикрия под ситуативные интересы.

"Удар" стал ключевой парламентской силой во время Революции Достоинства. Мы активнее всех боролись против установления диктатуры в Украине во время правления Януковича. "Удар" стал центром объединения патриотических сил в условиях войны…

– Но отказался от самостоятельного участия в президентских и парламентских выборах 2014 года.

– Да, Виталий Кличко пожертвовал своим политическим амбициям ради мира в стране. Напомню, именно благодаря позиции Виталия, в сложных условиях начала войны с Россией, удалось избрать нового президента в первом туре.

На досрочных парламентских выборах в 2014 году команда "Удара" руководствовалась мотивом единства и стремлением быстрого достижения мира в стране.

– Вы лично были против объединения партии с Петром Порошенко.

– Верно. Но в то непростое для страны время, для "Удара" было неприемлемым руководствоваться прагматичной политической логикой – за месяц до выборов нарисовать яркий новый логотип и эмоциональный лозунг о "непростых временах" и получить персональный результат.

Мы понимали, что надо не демонстрировать единство, а быть едиными, иначе бы страну порвали.

Палатный объяснил, почему был против объединения с Порошенко LB.ua

– Тем не менее сейчас партия Кличко хочет играть самостоятельно. С чего начнете?

– Однозначно, партию ждут изменения и обновление. Мы сохранили ядро команды и будем стремиться получить высокий результат в новом политическом цикле. Настроены на активную работу и на расширение нашей команды, а также увеличение числа наших сторонников по всей Украине.

– Сейчас "Удар" – классическая партия одного региона, столицы, где имеет прочные позиции Виталий Кличко.

– Киевляне в третий раз подряд избрали своим мэром Виталия Кличко. Замечу, избрали в первом туре с 50%+ голосов поддержки киевлян, а Удар стал одним из лидеров по количеству набранных голосов избирателей. И этому есть объяснение. Люди видят в Виталии сильного мэра, на которого можно положиться в трудные времена.

Когда люди были растеряны из-за молчания центральной власти по поводу коронавируса, Виталий ежедневно выходил на брифинги и рассказывал: что сделано по борьбе с ковидом, сколько заболевших, сколько койко-мест развернули и так далее. Он организовал доплаты врачам и медперсоналу. А это до 5000 грн. плюс к зарплате. Это и аптечки со средствами индивидуальной защиты для киевлян, которым нужно помогать и многое другое.

Ну и, само собой, это динамика развития города. Почему бы успех Киева не масштабировать на всю Украину?

– Перезапуск "Удара" – это подготовка к президентским выборам с кандидатом Виталием Кличко или к парламентским?

– Я бы не рассматривал нынешний перезапуск партии в контексте каких-либо выборов. Мы же не бабочка-однодневка из тех, для кого нынешний парламентский созыв станет первым и последним. Мы строим партию не ради выборов, но ради выбирающих.

Что же касается участия в президентской гонке Виталия Кличко, то это вопрос лично к Виталию. Хотя я считаю, что он имеет высокие шансы. У него хорошие отношения с многими мировыми лидерами. Будет ли он участвовать в выборах Президента? Это будет решение Виталия. И оно будет коррелировать, прежде всего, с интересами страны.

Палатный пояснил, зачем нужен перезапуск "Удара" LB.ua

– Что именно вы планируете изменить в партии?

– Украинцы устали выбирать из двух зол. На прошлых парламентских выборах граждане показали "красную карточку" старым политическим элитам и фактически проголосовали за перезагрузку политической системы. Впервые в истории независимой Украины представители одной политической силы, которая до этого не была в политике, сформировали большинство. А более 80% депутатов Верховной Рады в целом были выбраны впервые.

Однако, как показывают нынешние реалии, только сам факт прихода "новых лиц" не гарантирует результата для страны. Оказалось, что быть новым недостаточно. На ключевые должности попали люди без всякого опыта и профессиональной подготовки. Понятно, что есть какой-то процент компетентных специалистов. Но этот процент ничтожно мал. Увы, некомпетентность стала трендом в государстве. Уже сейчас понятно, что "новые лица" являются не меньшим злом для страны, чем прежние "крепкие хозяйственники".

Должен сказать, что сегодня в Украине во власти нет ни одной политической силы, которая была бы способна кардинально изменить ситуацию в стране к лучшему. А именно это ожидают украинцы.

Именно поэтому для "Удара" сейчас стоит задача сформировать в Украине команду не просто "новых лиц". Главные принципиальные критерии для нас неизменны: компетентность и профессионализм и, конечно, патриотизм. И здесь для нас важен наш опыт. "Удар" не новичок в украинской политике. Мы далеки от политического инфантилизма, который демонстрируют нынешние так называемые "новые" партии с политконсервами внутри. Украине нужна взвешенная политическая альтернатива. "Удар" может стать этой альтернативой.

– Все-таки, что планируете менять в партии?

– Уже сейчас мы начинаем активное переформатирование региональной структуры партии. Создаем новые ячейки. Ведем поиск профессионалов для усиления наших партийных команд.

Мы начинаем трансформацию "Удара" в партию, которая станет открытой платформой для всех активных украинцев. Мы хотим кардинально изменить подход к коммуникации между партией и гражданами. Изменить традиционную для партий Украины однонаправленную вертикальную коммуникацию сверху вниз. Новая модель предполагает не просто, как говорят политтехнологи, "выделение своей электоральной ниши" и "сбор членов партии исключительно под выборы".

Мы сосредоточимся на создании большой украинской команды людей, которые не считают Украину "failed state", не согласны с тем, что Украина – это "государство 404". Это люди, которые хотят жить в сильной европейской стране, где главная сила закона, а не закон силы. С такими людьми нам по пути.