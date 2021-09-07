Аресты крымских татар в Симферополе: появилась реакция Украины и Запада

На арест заместителя главы Меджила Наримана Джелялова и еще нескольких человек во временно оккупированном Россией Крыму отреагировали во внешнеполитических ведомствах Украины и Великобритании, а также омбудсмен. Страну-агрессора призвали немедленно освободить всех политзаключенных.

Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джепарова в Twitter написала, что таким образом Москва нашла новый повод для преследования крымских татар. Также она обратила внимание, что РФ уже выстроила целую систему политических преследований тех, кто не согласен с оккупацией.

"Преследование граждан Украины за их поддержку деятельности Крымской платформы стало еще одним поводом для фальсификации уголовных дел", – подчеркнула Джепарова.

Видео дня

Также протест из-за преследований крымских татар выразила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она призвала международные правозащитные институты не оставить без внимания эту ситуацию.

"Обращаюсь к верховному комиссару ООН по права человека Мишель Бачелет с просьбой остановить произвол страны-оккупанта и содействовать освобождению незаконно заключенных граждан Украины", – сказано в ее обращении.

В свою очередь заместитель госсекретаря по иностранным делам и делам Содружества наций Великобритании по вопросам европейского соседства и Америки Венди Мортон призвала Россию немедленно освободить всех незаконно задержанных в Крыму.

"Мы призываем российские власти немедленно освободить их и всех украинских политзаключенных", – написала она в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову 6 сентября избрали меру пресечения. Суд в оккупированном Россией Крыму отправил его под стражу на два месяца по обвинению в "диверсии".

Джелялова и еще многих других задержали 3 и 4 сентября.